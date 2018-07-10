Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США будут рады видеть Грузию членом НАТО - Кей Бейли Хатчисон


10.07.2018   19:46
США будут рады видеть Грузию членом НАТО, - об этом заявила сегодня постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Мы будем рады видеть Грузию членом НАТО, если это решит сама Грузия и удовлетворит всем условиям», - заявила Хатчисон на брифинге перед саммитом лидеров стран-членов НАТО.

Напомним, на сегодняшней пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг еще раз подтвердил, что решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе Грузия станет членом НАТО.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лимиты на воду приведут к росту цен на хлеб
В 2001-2017 годах в Грузии вырублено 9 700 гектаров леса
Государство должно интересоваться неадекватными ценами на вино - гендиректор «Тбилвино»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Ирана пригласил премьера Армении в Тегеран
В Азербайджане задержали 11 человек по делу о покушении на мэра Гянджи
Экс-министра здравоохранения Дагестана поместили под арест
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна