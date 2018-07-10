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США будут рады видеть Грузию членом НАТО - Кей Бейли Хатчисон
10.07.2018 19:46
США будут рады видеть Грузию членом НАТО, - об этом заявила сегодня постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.
«Мы будем рады видеть Грузию членом НАТО, если это решит сама Грузия и удовлетворит всем условиям», - заявила Хатчисон на брифинге перед саммитом лидеров стран-членов НАТО.
Напомним, на сегодняшней пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг еще раз подтвердил, что решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе Грузия станет членом НАТО.
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