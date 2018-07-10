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Столтенберг: НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую помощь Грузии и готовить к будущему членству


10.07.2018   19:50
НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь и готовить ее к будущему членству в альянсе, заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, лидеры стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе 11-12 июля подтвердят решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия вступит в ряды НАТО.

«Мы поддерживаем стремление Грузии и желание стать членом НАТО. Я ожидаю, что лидеры стран-членов НАТО повторят то, что было сказано на саммите в Бухаресте в 2008 году. Руководители НАТО в Бухаресте заявили, что Грузия станет членом НАТО» — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что не может назвать конкретные сроки принятия Грузии в альянс.

«Для приглашения Грузии в НАТО нужен консенсус. Для этого требуется согласие всех стран НАТО, которого на сегодня у нас нет.

Нам нужно сосредоточиться на том, как использовать все то, что у нас есть. НАТО представлено в Грузии. Это главное. Проводятся учения, и Грузия участвует в операциях НАТО. Я не могу сказать, когда Грузия станет членом НАТО. Знаю, что Грузия станет членом НАТО, как это было сказано в Бухаресте, и лидеры повторят это и в этом году», — заявил Йенс Столтенберг Первому каналу ОВГ.






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