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На саммите НАТО утвердит инициативу «4 по 30»
10.07.2018 19:54
НАТО утвердит инициативу по укреплению обороны и политики сдерживания — «4 по 30». По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, выполнение решения, которое примут на саммите 11-12 июля, начнется с 2020 года.
«30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей должны быть готовы к использованию в течение 30 дней или меньший срок», — отметил Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО также отметил, что лидеры альянса согласуют новую командную структуру, которая предусматривает создание нового командования со штаб-квартирой в Норфолке (США) и тылового командования в Ульме (Германия).
По словам руководителя Североатлантического альянса, в 2018 году увеличение расходов на оборону до 2% от общего ВВП ожидают еще от 8 стран-членов НАТО.
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