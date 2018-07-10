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На саммите НАТО утвердит инициативу «4 по 30»


10.07.2018   19:54
НАТО утвердит инициативу по укреплению обороны и политики сдерживания — «4 по 30». По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, выполнение решения, которое примут на саммите 11-12 июля, начнется с 2020 года.

«30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей должны быть готовы к использованию в течение 30 дней или меньший срок», — отметил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что лидеры альянса согласуют новую командную структуру, которая предусматривает создание нового командования со штаб-квартирой в Норфолке (США) и тылового командования в Ульме (Германия).

По словам руководителя Североатлантического альянса, в 2018 году увеличение расходов на оборону до 2% от общего ВВП ожидают еще от 8 стран-членов НАТО.






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