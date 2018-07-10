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Президент Италии посетит Грузию с официальным визитом
10.07.2018 20:11
На будущей неделе Грузию с официальным визитом посетит президент Италии Серджо Маттарелла.
Президент Италии встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
После провозглашения независимости Грузии, это будет первый государственный визит президента Италии в нашу страну.
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