Президент Италии посетит Грузию с официальным визитом

10.07.2018 20:11 На будущей неделе Грузию с официальным визитом посетит президент Италии Серджо Маттарелла.



Президент Италии встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.



После провозглашения независимости Грузии, это будет первый государственный визит президента Италии в нашу страну.















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