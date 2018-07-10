После визита в Москву сенатор Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией

10.07.2018 20:34 После визита в Москву американский сенатор Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией.



По возвращении на родину сенатор сказал, что «Владимира Путина нужно сдерживать», а доверять ему нельзя.



«В России нет политической философии. Это все равно что философия мафии. Их философия — деньги и власть. Именно так думает Путин», — отметил Кеннеди.



Американский сенатор также сказал, что не ожидает прорыва от встречи президентов США и России в Хельсинки 16 июля.



Делегация американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня. Она провела встречи с министром иностранных дел России и российскими парламентариями.















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