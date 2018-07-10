Субари: Нет опасности разрушения домов в Чубери, положение в горячих точках улучшено

10.07.2018 20:47 Основной объем ущерба от стихии в Чубери подсчитан, однако до обнародования окончательного заключения экспертизы конкретные цифры не называют.



Как заявили Первому каналу в чрезвычайном штабе в Чубери, компенсацию получат все пострадавшие.



В Чубери вновь продолжается установка панельного моста, с помощью которого на левый берег реки должны доставить тяжелую технику. Спикер чрезвычайного штаба Созар Субари предполагает, что процесс завершится завтра. Сегодня Субари вместе с экспертами посетил те зоны, которые пострадали от стихии больше всего.



По словам Созара Субари, ситуация на месте к этому времени стабильна.



«С утра я обошел все горячие точки на обоих берегах и должен сказать, что ситуация спокойная. Мы осмотрели и дома, спасение которых еще вчера было под вопросом. Сейчас могу смело сказать, что угрозы нет. Положение на локациях улучшено», — говорит Созар Субари.



По его словам, мост собирают быстрыми темпами.



«Если сначала для сборки моста предполагалось 4-5 дней, то сейчас думаю, завтра до полудня транспорт уже сможет пересечь мост», — заявил Первому каналу Созар Субари.



Как сообщает журналист Первого канала, основная часть сел получает электроэнергию, однако в течение дня электроснабжение прекращается, чтобы строительство моста продолжалось в безопасной обстановке. А на восстановление подачи электроэнергии в верхней части Чубери понадобится несколько дней, так как повреждение является масштабным.



Вместе с тем, от районного центра вновь отрезано село Тита и ведется восстановление дорог. Пока продукты в село доставляют на лошадях. В первые дни стихии контакт с местными осуществлялся с помощью вертолета.



«Несмотря на то, что там реально живут две семьи, это место стало убежищем для многих пастухов», — заявил Созар Субари.



Панельный мост министерства обороны должны поставить на месте центрального моста Чубери, так как его и другие мосты, вместе с несколькими домами, снесла река Ненскра, вышедшая из берегов.















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