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Залкалиани: ПДЧ является частью политического решения, которое будет принято вместе с приглашением в НАТО


10.07.2018   22:32
Мы надеемся, что на этом саммите НАТО достигнутый Грузией прогресс будет отображен надлежащим образом, — об этом в эксклюзивном интервью Первому каналу заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, на этом саммите НАТО еще раз скажет, что у Грузии есть все инструменты с точки зрения вступления в альянс и в процессе имплементации этих инструментов у страны есть очень значительный прогресс.

«План действий по вступлению является частью политического решения, которое будет принято вместе с приглашением в НАТО. Мы ждем декларацию НАТО. Идет работа над текстом. Над текстом работают партнеры НАТО. Мы надеемся, что саммит НАТО станет еще одним шагом вперед и достигнутый Грузией прогресс будет отображен надлежащим образом», — заявил Давид Залкалиани.






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