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Каха Кахишвили назначается руководителем администрации правительства
12.07.2018 09:50
Министр по делам исполнения наказаний и пробации Каха Кахишвили назначается руководителем администрации правительства. Его на сегодняшнем брифинге представил премьер-министр Мамука Бахтадзе.
«Можно без преувеличения сказать, что Каха Кахишвили был самым успешным министром нашего кабинета. Человек, который провел важные и фундаментальные реформы в одном из самых сложных направлений, однако успеха и успешных реформ в одном секторе недостаточно. Мы хотим провести успешные и фундаментальные реформы по всем направлениям», — заявил Мамука Бахтадзе.
Каха Кахишвили занимал пост министра по исполнению наказаний и пробации с 2015 года. В рамках структурных изменений это ведомство объединится с министерством юстиции.
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