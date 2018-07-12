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Залкалиани: НАТО впервые продекларировала, что Россия находится на территории Грузии без разрешения страны-хозяйки


12.07.2018   09:53
По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, в декларации саммита НАТО в Брюсселе Североатлантический альянс напрямую призывает Россию немедленно вывести с территории Грузии войска, которые находятся на ней незаконно, без разрешения страны-хозяина.

«Обнародовано коммюнике, где есть очень важная запись о Грузии. НАТО поддерживает территориальную целостности и суверенитет Грузии в международно признанных границах. НАТО напрямую призывает Российскую Федерацию немедленно вывести с территории Грузии войска, которые находятся на ней незаконно, без разрешения страны-хозяина.

Впервые делается подобная запись, когда есть указание на разрешение страны-хозяина. НАТО призывает Россию выполнять обязательства в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Это подтверждает непоколебимую поддержку в отношении Грузии, территориальной целостности и суверенитета Грузии», — заявил Давид Залкалиани.

В конце саммита НАТО в Брюсселе лидеры 29 стран-союзников приняли декларацию. В тексте Грузия упоминается несколько раз.






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