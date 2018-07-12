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Столтенберг: Мы полностью поддерживаем евроатлантические стремления Грузии


12.07.2018   10:58
Партнерство НАТО с Грузией уникально, вы — один из самых важных действующих партнеров и надежных друзей альянса, — об этом заявил генеральный секретарь НАТО. Йенс Столтенберг и президент Грузии Георгий Маргвелашвили сделали совместные заявления в ходе встречи в Брюсселе.

«Я рад принять вас здесь, и я рад, что вы присоединились к саммиту НАТО в Брюсселе. Прошло 10 лет с момента, когда состоялось первое заседания комиссии НАТО-Грузия, и с тех пор наше партнерство стало более тесным. Партнерство НАТО с Грузией является уникальным. Вы — один из самых важных действующих партнеров и надежных друзей альянса. Наше партнерство делает НАТО и Грузию более безопасными и защищенными», — сказал Столтенберг.

По его словам, альянс благодарен Грузии за контрибуцию в миссию НАТО в Афганистане и признает жертву, которую грузински народ принес для общей безопасности.

Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом НАТО и вчера члены альянса подтвердили это.

«Мы полностью поддерживаем евроатлантические стремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Лидеры альянса подтвердили это вчера. Мы продолжим работать с вами в целях подготовки к вступлению», — заявил Йенс Столтенберг.






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