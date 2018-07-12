Должность министра экономики и устойчивого развития будет занимать Георгий Кобулия

12.07.2018 11:05 Должность министра экономики и устойчивого развития будет занимать Георгий Кобулия, — об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил на сегодняшнем брифинге, на котором представил обновленный состав правительства.



По его словам, Георгий Кобулия является одним из наглядных представителей эмиграции.



«Георгий Кобулия работает два десятилетия в глобальной международной компании «McKinsey», и он является старшим партнером этой организации. Я хотел бы напомнить всем, что с именем «McKinsey» ассоциируются технологические прорывы двадцатого и двадцать первого веков, включая улучшение очень большой части системы управления. Он имеет большой опыт во многих секторах, таких как энергетика, таких как интеграция различных секторов экономики в глобальную экономику, повышение конкурентоспособности, рынок труда и многое другое. Уверен, что он внесет значительный вклад в осуществление тех реформ, которые мы анонсировали и которые включены в нашу правительственную программу», — заявила Мамука Бахтадзе.















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