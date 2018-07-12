Георгий Маргвелашвили встретился с Йенсем Столтенбергом

12.07.2018 11:13 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсем Столтенбергом в рамках саммита НАТО в Брюсселе.



На встрече говорили о процессе интеграции Грузии в НАТО и том прогрессе, которого добилась Грузия.



Как отметил президент Грузии, у страны есть все практические инструменты, чтобы подготовится к вступлению в НАТО. Грузия готова перейти на следующие этап сотрудничества с альянсом, открыта и готова к политическому диалогу.



На встрече с генеральным секретарем НАТО Георгий Маргвелашвили говорил о политике аннексии и оккупированных территориях и отмели, что сегодня Грузия уже является совместимым с альянсов, ответственным партнером, который полностью разделяет ценности НАТО и ответственность, активно участвует в международных миссиях и соответственно, готовится стать членом Североатлантической организации.



После встречи президент Грузии и генеральный секретарь НАТО сделают заявления для СМИ.















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