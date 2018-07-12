Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Георгий Маргвелашвили встретился с Йенсем Столтенбергом


12.07.2018   11:13
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсем Столтенбергом в рамках саммита НАТО в Брюсселе.

На встрече говорили о процессе интеграции Грузии в НАТО и том прогрессе, которого добилась Грузия.

Как отметил президент Грузии, у страны есть все практические инструменты, чтобы подготовится к вступлению в НАТО. Грузия готова перейти на следующие этап сотрудничества с альянсом, открыта и готова к политическому диалогу.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Георгий Маргвелашвили говорил о политике аннексии и оккупированных территориях и отмели, что сегодня Грузия уже является совместимым с альянсов, ответственным партнером, который полностью разделяет ценности НАТО и ответственность, активно участвует в международных миссиях и соответственно, готовится стать членом Североатлантической организации.

После встречи президент Грузии и генеральный секретарь НАТО сделают заявления для СМИ.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лимиты на воду приведут к росту цен на хлеб
В 2001-2017 годах в Грузии вырублено 9 700 гектаров леса
Государство должно интересоваться неадекватными ценами на вино - гендиректор «Тбилвино»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Ирана пригласил премьера Армении в Тегеран
В Азербайджане задержали 11 человек по делу о покушении на мэра Гянджи
Экс-министра здравоохранения Дагестана поместили под арест
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна