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Георгий Маргвелашвили встретился с Йенсем Столтенбергом
12.07.2018 11:13
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсем Столтенбергом в рамках саммита НАТО в Брюсселе.
На встрече говорили о процессе интеграции Грузии в НАТО и том прогрессе, которого добилась Грузия.
Как отметил президент Грузии, у страны есть все практические инструменты, чтобы подготовится к вступлению в НАТО. Грузия готова перейти на следующие этап сотрудничества с альянсом, открыта и готова к политическому диалогу.
На встрече с генеральным секретарем НАТО Георгий Маргвелашвили говорил о политике аннексии и оккупированных территориях и отмели, что сегодня Грузия уже является совместимым с альянсов, ответственным партнером, который полностью разделяет ценности НАТО и ответственность, активно участвует в международных миссиях и соответственно, готовится стать членом Североатлантической организации.
После встречи президент Грузии и генеральный секретарь НАТО сделают заявления для СМИ.
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