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Андрей Киска: Мы не должны позволить России иметь влияние на Грузию и Украину
12.07.2018 12:19
Грузии и Украине, населению этой страны мы должны показать, что у нас есть надежда на них и доверие, — об этом президент Словакии Андрей Киска заявил в Брюсселе, где состоится встреча НАТО-Грузия-Украина.
По его словам, сегодня с Грузией и Украиной проходит важная встреча.
«Сегодня у нас важная встреча с Грузией и Украиной. Думаю, мы должны показать этим двух странам, что мы верим, надеемся на них и доверяем. Они должны продолжить реформы. Особо сложная ситуация в Украине. Они проводят реформы, и мы можем сказать, что в стране есть еще и война», — заявил Киска.
По его словам, населению необходимо дать мощный сигнал, что их ждут в НАТО.
«Население обязательно должно увидеть свет в конце тоннеля. Если мы не дадим им мощный сигнал, что ждем их в НАТО, это вызовет разочарования народа. Мы не должны забывать, что российская пропаганда очень сильна. Мы не должны позволить России иметь влияние на эти страны», — заявил Киска.
По его оценкам, население Грузии и Украины заслуживает поддержки.
«Мы должны помочь им. Население этих двух стран заслуживает нашей поддержки и помощи», — отметил президент Словакии.
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