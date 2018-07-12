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Столтенберг: НАТО оказывает Грузии практическую и политическую поддержку
12.07.2018 12:27
НАТО оказывает Грузии практическую и политическую поддержку, - об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста газеты «Квирис палитра» («Палитра недели»).
«Члены НАТО оказывают больше помощи Грузии в различных сферах, будь то тренировочный центр или поддержка реформ. Мы также отмечаем тот значительный прогресс, которого достигла Грузия, а также тот вклад, который вносит Грузия в миссии НАТО», - отметил генсек НАТО.
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