НПО требуют приостановить процесс выборов прокурора

12.07.2018 12:57 Часть неправительственных организаций требует приостановить процесс выборов прокурора. В своем заявлении они отмечают, что действующее правило выбора главного прокурора содержит значительные изъяны.



По их же заявлению, министр юстиции представляет кандидатов Прокурорскому совету. Министр в то же время является председателем совета. Членами совета являются депутаты и 2 члена непрокурора, избранные от большинства парламента. В этом режиме совет не может обеспечить отбор кандидатом в главные прокуроры политически нейтрального лица, что еще раз подтвердили сегодняшние события.



"Организации, подписавшие заявление, отзываемся на заседание Прокурорского совета с целью отбора кандидатуры главного прокурора, и фиксируем, что необходимо приостановить процесс до задействования конституционных изменений"- заявили неправительственные.



По их же мнению, в процессе выявились риски конфликта интересов.



"Среди трех кандидатов оказалось лицо, находящееся в родственной связи с действующим министром юстиции, что дополнительно выявил риск конфликта интересов в этом процессе. На сегодняшнем заседании Прокурорский совет принял решение именно в пользу этого кандидата. Заявление министра юстиции на Прокурорском совете о том, что она не примет участие в голосовании кандидатур, еще раз указывает на проблему существования конфликта интересов на этапе представления кандидатур.



На этом фоне Прокурорский совет не поддержал желание внести элемент прозрачности в процесс, и собеседование с кандидатами провели в закрытом формате. Соответственно, пока для общества остается неизвестным, на основе чего принял решение Прокурорский совет.



Организации подписанты заявления еще раз призываем власть, приостановить процесс назначения на должность главного прокурора по действующему правилу, и обеспечить выбор генерального прокурора соответственно новой конституционной модели"- сказано в заявлении, подписанном 9 неправительственными организациями.



11 июля 12 членов Прокурорского совета единогласно поддержали Шалву Тадумадзе на пост главного прокурора.



В голосовании не принимала участия министр юстиции Тея Цулукиани.



В начале заседания кандидат "Европейской Грузии" Шалва Шавгулидзе в знак протеста снял свою кандидатуру, поскольку по его заявлению, Совет юстиции не удовлетворил его требование сделать собеседование с кандидатами открытым для СМИ.

















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