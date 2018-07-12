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Грузия улучшила позиции в рейтинге Глобального инновационного индекса
12.07.2018 13:10
Грузия улучшила позиции в рейтинге Глобального инновационного индекса, — об этом сообщает Агентство инноваций и технологий министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
По информации ведомства, по данным на 2018 год Грузия занимает 59-ое место и улучшила показатель на 9 коэффициентов по сравнению с прошлым годом.
«В рейтинге Глобального инновационного индекса Грузия занимает первое место в регионе. Рейтинг Глобального инновационного индекса публикуется ежегодно с 2012 года. Его цель – показать мировые тенденции с точки зрения инноваций. От также старается показать те механизмы, с помощью которых можно достичь долгосрочного роста, продуктивности и роста рабочих мест. Глобальный инновационный индекс помогает и советует странам, что необходимо для создания условий, необходимых для развития инноваций», — заявляют в министерстве экономики.
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