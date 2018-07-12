НАТО и Грузия рассмотрят на саммите расширение сотрудничества в Черном море и учения

12.07.2018 13:15 НАТО и Грузия рассмотрят на саммите в Брюсселе расширение сотрудничества в сфере безопасности в Черном море, в том числе проведение в регионе крупных военных маневров в 2019 году. Об этом в четверг заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили после краткой двусторонней встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита альянса.



"НАТО и Грузия рассмотрят расширение сотрудничества по безопасности в черноморском регионе, - сказал он. - Мы также планируем проведение очень интенсивных учений совместно с НАТО в следующем году".



"Черное море - это важнейший регион, и участие Грузии в обеспечении его безопасности [силами НАТО] повысит стабильность там", - добавил он. Маргвелашвили отметил, что Грузия продолжает обсуждение участия своего контингента в будущих ротациях частей в составе Сил реагирования НАТО (NRF).



"От вступления в НАТО зависит безопасность моей страны и Украины", - заключил президент, призвав ускорить процесс интеграции Грузии в альянс.



ТАСС











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