Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд в Германии разрешил выдать Пучдемона Испании


12.07.2018   14:33
Верховный суд германской земли Шлезвиг-Гольштейн счел возможной выдачу испанским властям бывшего главы женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Для выдачи Пучдемона также требуется согласие немецкой прокуратуры. Представитель Генпрокуратуры федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн заявила, что ведомство в скором времени одобрит выдачу.

Напомним, Пучдемона задержали в Германии в мае после того, как Испания выдала европейский ордер на его арест. Мадрид обвиняет Пучдемона в сепаратизме и организации незаконного референдума о самоопределении Каталонии, а также в присвоении государственных средств.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лимиты на воду приведут к росту цен на хлеб
В 2001-2017 годах в Грузии вырублено 9 700 гектаров леса
Государство должно интересоваться неадекватными ценами на вино - гендиректор «Тбилвино»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Ирана пригласил премьера Армении в Тегеран
В Азербайджане задержали 11 человек по делу о покушении на мэра Гянджи
Экс-министра здравоохранения Дагестана поместили под арест
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна