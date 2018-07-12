Суд в Германии разрешил выдать Пучдемона Испании

12.07.2018 14:33 Верховный суд германской земли Шлезвиг-Гольштейн счел возможной выдачу испанским властям бывшего главы женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает Süddeutsche Zeitung.



Для выдачи Пучдемона также требуется согласие немецкой прокуратуры. Представитель Генпрокуратуры федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн заявила, что ведомство в скором времени одобрит выдачу.



Напомним, Пучдемона задержали в Германии в мае после того, как Испания выдала европейский ордер на его арест. Мадрид обвиняет Пучдемона в сепаратизме и организации незаконного референдума о самоопределении Каталонии, а также в присвоении государственных средств.















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