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Суд в Германии разрешил выдать Пучдемона Испании
12.07.2018 14:33
Верховный суд германской земли Шлезвиг-Гольштейн счел возможной выдачу испанским властям бывшего главы женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Для выдачи Пучдемона также требуется согласие немецкой прокуратуры. Представитель Генпрокуратуры федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн заявила, что ведомство в скором времени одобрит выдачу.
Напомним, Пучдемона задержали в Германии в мае после того, как Испания выдала европейский ордер на его арест. Мадрид обвиняет Пучдемона в сепаратизме и организации незаконного референдума о самоопределении Каталонии, а также в присвоении государственных средств.
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