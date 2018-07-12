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Маргвелашвили обсудил с Трампом важность роли США в ускоренной интеграции Грузии в НАТО


12.07.2018   14:37
Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили заявляет, что на встрече президента Грузии Георгия Маргвелашвили и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Георгий Маргвелашвили говорил о партнерских отношениях двух стран и важности поддержки США.

По его словам, у президента Грузии была кратковременная встреча с лидером США.

«На встрече с Дональдом Трампом президент Грузии подчеркнул роль Грузии, как твердого и верного партнера США в регионе, который борется вместе с американцами за глобальную безопасность. Президент Грузии говорил об инициированном им акте поддержки и необходимости углубления грузино-американских отношений», — отметил Давид Раквиашвили.

По его словам, на встрече с американским коллегой президент Грузии говорил о том, насколько важна роль США на пути ускоренной интеграции в НАТО.






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