Декларация комиссии НАТО-Грузия: Грузия обязательно станет членом НАТО

12.07.2018 14:40 Лидеры НАТО приняли декларацию по итогам заседания комиссии НАТО-Грузия, в которой еще раз подтвердили, что Грузия обязательно станет членом НАТО.



В документе также отмечается, что План действий по членству (MAP) является неотъемлемой частью данного процесса.



«Грузия ещё раз подтвердила, что ее стремление к членству в НАТО является главным приоритетом внешней политики и политики безопасности этой страны, что поддерживается грузинским обществом, и это теперь уже записано в новой Конституции. Союзники еще раз подтвердили, что в силе остается принятое в 2008 году на саммите в Бухаресте решение со всеми включающими его элементами о том, что Грузия станет членом НАТО и частью данного процесса является План действий по членству (MAP)», — говорится в шестой статье Декларации.



Союзники вновь приветствуют важный и ощутимый прогресс, достигнутый Грузией в плане реформ, которые должны быть продолжены.



«Эти реформы помогают Грузии, государству-аспиранту НАТО достичь прогресса в подготовке к членству в НАТО, а также усиливает обороноспособность Грузии и приближает оборонные возможности Грузии к стандартам НАТО», — говорится в 6 статье декларации Комиссии НАТО-Грузия.















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