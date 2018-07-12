Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ратиани: В представленном правительстве мы не видим фигур, обладающих политическим весом


12.07.2018   14:45
В представленной команде мы не видим фигур, обладающих политическим весом, - об этом заявил член «Европейской Грузии» Серго Ратиани, оценивая названный премьер-министром кабмин.

По его словам, у представленной Мамукой Бахтадзе команды не будет сил и возможностей для проведения реформ.

«В представленной премьер-министром команде мы не видим политических лиц, фигур, обладающих политическим весом. Это в определенной степени схоже с техническим правительством. Соответственно, мы не видим перспективы того, чтобы у них были возможности и силы провести реформы, которые сегодня нужны стране», - заявил Серго Ратиани.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил обновленный состав кабинета министров. В правительстве три новых министра: на пост министра образования и науки представлен Михаил Батиашвили; на пост министра финансов – Иване Мачавариани; на пост министра экономики – Георгий Кобулия.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лимиты на воду приведут к росту цен на хлеб
В 2001-2017 годах в Грузии вырублено 9 700 гектаров леса
Государство должно интересоваться неадекватными ценами на вино - гендиректор «Тбилвино»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Ирана пригласил премьера Армении в Тегеран
В Азербайджане задержали 11 человек по делу о покушении на мэра Гянджи
Экс-министра здравоохранения Дагестана поместили под арест
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна