Ратиани: В представленном правительстве мы не видим фигур, обладающих политическим весом

12.07.2018 14:45 В представленной команде мы не видим фигур, обладающих политическим весом, - об этом заявил член «Европейской Грузии» Серго Ратиани, оценивая названный премьер-министром кабмин.



По его словам, у представленной Мамукой Бахтадзе команды не будет сил и возможностей для проведения реформ.



«В представленной премьер-министром команде мы не видим политических лиц, фигур, обладающих политическим весом. Это в определенной степени схоже с техническим правительством. Соответственно, мы не видим перспективы того, чтобы у них были возможности и силы провести реформы, которые сегодня нужны стране», - заявил Серго Ратиани.



Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил обновленный состав кабинета министров. В правительстве три новых министра: на пост министра образования и науки представлен Михаил Батиашвили; на пост министра финансов – Иване Мачавариани; на пост министра экономики – Георгий Кобулия.















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