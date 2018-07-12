С Йенсом Столтенбергом мы обсудили вопрос инструментов для сближения Грузии с НАТО - Маргвелашвили

12.07.2018 15:17 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодняшние встречи в рамках саммита НАТО в Брюсселе начал со встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил генсека НАТО за организацию встречи НАТО-Грузия-Украина и отметил, что эта встреча, на которой безопасность и обороноспособность Грузии обсудят главы стран-членов НАТО, стратегически важна для Грузии.



В ходе встречи с Йенсом Столтенбергом Георгий Маргвелашвили говорил об интеграции Грузии в НАТО и том прогрессе, которого достигла Грузия.



Как отметил президент, у Грузии есть все практические инструменты для того, чтобы подготовится к членству в НАТО. ПО его словам, Грузия готова к тому, чтобы перейти на следующий этап сотрудничества с НАТО, открыта и готова к политическому диалогу.



На встрече с генсеком НАТО Георгий Маргвелашвили сказал и об аннексионной политике России и оккупированных территориях. Вместе с тем он отметил, что сегодня Грузия уже является совместимым с НАТО ответственным партнером, который полностью разделяет ценности и ответственность НАТО, активно участвует в международных миссиях и, соответственно, готовится к членству в североатлантической организации.



Со своей стороны Йенс Столтенберг поблагодарил президента Грузии и грузинский народ за участие в миссиях НАТО и конкретно в миссии «Решительная поддержка», отметив, что НАТО ценит тот огромный вклад, который вносит страна в общую безопасность. После встречи президент Грузии и генсек НАТО сделали заявления для медиа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

