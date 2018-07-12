Столтенберг: Нас впечатлили проведенные в Грузии реформы и призываем продолжить в том же духе

12.07.2018 15:28 По заявлению Генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, Грузия является одним из важнейших партнеров НАТО.



Столтенберг поблагодарил президента Грузии, и грузинский народ за участие в миссиях НАТО, и конкретно в миссии "Твердой поддержки", и отметил, что НАТО ценит тот громадный вклад Грузии, который вносит страна в общую безопасность. После встречи президент Маргвелашвили и генеральный секретарь НАТО сделали заявления для СМИ.



"Уже 10 лет, как состоялась первая встреча комиссии НАТО-Грузии. За это время наше партнерство усилилось, и окрепло. Наши отношения с Грузией уникальные, вы являетесь одним из самых действенных партнеров, и надежным другом альянса, наше партнерство усиливает как Грузию, так и НАТО, и делает ее более безопасной и защищенной. Грузия продолжает вносить свой вклад в вопросы сотрудничества с НАТО, благодарим вас за вашу контрибуцию в миссии "Твердой поддержки" в Афганистане, и ценим жертву, которую понес грузинский народ, и вклад, который вносит в вопросы нашей общей безопасности.



Грузия обязательно станет членом НАТО, и наши лидеры приложат большое усилие для того, чтобы это произошло как можно скорее. Мы очень ценим прогресс, который вы осуществили с точки зрения реформ, и эти реформы следует продолжить. Существенный пакет, касающийся вопросов отношений НАТО-Грузии, будет работать над повышением обороноспособности вашей страны. Я рад, что мы сотрудничаем, как в учебных тренировках Польши, так и в учебных тренировках НАТО в Тбилиси. Я ожидаю сотрудничества членов в военных учениях НАТО-Грузии. А также хочу поблагодарить вас за тот вклад, который вы внесли с точки зрения безопасности в Черноморском регионе.



НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, включающих Абхазию и Южную Осетию. Мы приветствуем ваше желание выделить 2% вашего валового внутреннего продукта на вопросы национальной обороны. Благодарю вас, господин президент, за то, что приехали, и вашим приездом наше сотрудничество еще больше усилится"- заявил Йенс Столтенберг.

















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