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Президент Грузии принял участие во встрече миссии «Решительная поддержка»


12.07.2018   16:57
В рамках саммита НАТО в Брюсселе, Георгий Маргвелашвили присутствовал на заседании в связи с вопросами миссии «Решительная поддержка» и обратился к участникам заседания с речью.

Руководитель делегации Грузии Георгий Маргвелашвили говорил о том значительном вкладе, который, по его словам, Грузия вносит в операцию НАТО в Афганистане.

Как отметил президент Грузии, с самого первого дня Грузия активно участвует в этой операции и у нее есть очень позитивная оценка всех партнеров относительно того вклада, который был сделан по сей день.

На встрече было отмечено, что грузинские солдаты ценой своей жизни внесли значительный вклад в борьбу с глобальными вызовами, и важно, что Грузия вместе со своими партнерами вновь продолжает участвовать в этой операции.






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