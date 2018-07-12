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Президент Грузии: лидеры НАТО не потерпят агрессии РФ
12.07.2018 18:28
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что на встрече Украина-Грузия-НАТО он почувствовал единство со стороны Альянса по поводу неприятия агрессивной политики РФ.
Об этом он заявил на конференции NATO Engages, что происходит в Брюсселе в рамках саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.
По его словам, большинство лидеров выступили с единой позицией о неприятии агрессивного поведения РФ.
"По моим ощущениям, лидеры НАТО продемонстрировали единство. Правда, что сделала Россия со своими соседями? Агрессия, оккупация... и это не будет толерантное партнерами по НАТО", - сказал президент Грузии.
Дискуссия по расходам на оборону стран НАТО напрямую связана с событиями, которые происходят в Украине и Грузии.
"Речь идет о существовании угрозы (со стороны России - Ред.), об укреплении сотрудничества для защиты от этой угрозы", - резюмировал он.
В Североатлантическом альянсе подтверждают поддержку решений, принятых на саммите в Бухаресте 2008 в году, по которым Украина и Грузия в будущем могут стать членами НАТО.
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