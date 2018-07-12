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Харшиладзе: Нынешний саммит, наверное, самый плохой саммит в истории отношений НАТО и Грузии


12.07.2018   18:32
По оценке учредителя Центра стратегического анализа Грузии (GSAC) Нодара Харшиладзе, «нынешний саммит, наверное, самый плохой саммит в истории отношений НАТО и Грузии».

«Это первый саммит, на котором мы получим ничего. Вообще, наши отношения с НАТО после 2008 года подчинялись простой логике. Перед каждым саммитом Грузия старалась получить что-то политически, НАТО не могло нам это дать, но зато мы получали что-то практически: новый пакет, тренировочный центр и т.д. Все вышеотмеченное помогало нам углублять сотрудничество и совместимость с НАТО. На этом саммите нам дали в подарок не новый центр или пакет, а встречу в паре с Украиной – страной, у которой дела обстоят гораздо хуже, чем у нас, так как ее открыто блокирует Венгрия, и на этом этапе у нее нет и теоретического шанса на прогресс», - заявляет Харшиладзе.

«Недостаточна лишь работа посольств в Брюсселе и Вашингтоне, работать нужно в европейских столицах, притом очень активно и на высшем уровне. На фоне Чемпионата мира, грузинская внешняя политика и дипломатия гордо сравнялась с грузинским футболом с его успехами на международной арене», - заявляет Харшиладзе.






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