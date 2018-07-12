Георгий Маргвелашвили встретился с Эммануэлем Макроном

12.07.2018 18:33 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



На проведенной сегодня двусторонней встрече в рамках саммита НАТО в Брюсселе президенты Грузии и Франции обсудили непоколебимый выбор Грузии, предполагающий необратимый процесс европейской и евроатлантической интеграции, а также стоящие перед Грузией вызовы в плане безопасности. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.



Как сообщается, президент Грузии поблагодарил французского президента за ту значительную поддержку, которую Франция фиксирует относительно суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за непрерывную поддержку резолюции о вынужденно перемещенных лицах.



В свою очередь Эммануэль Макрон выразил благодарность грузинскому президенту за контрибуцию Грузии в международных миссиях и отметил, что очень впечатляющ прогресс Грузии на пути к НАТО и Франция продолжает поддерживать Грузию как в процессе интеграции, так и в направлении ее территориальной целостности.



«Стороны также говорили о российской агрессии и ситуации, создавшейся на оккупированных территориях, а также об обстановке в регионе в плане безопасности.



Было отмечено, что Россия должна уважать международный порядок и архитектура безопасности должна быть выстроена так, чтобы суверенитет и территориальная целостность Грузии и Украины были обязательно соблюдены. Было сказано, что Франция увеличивает свою вовлеченность в усиление архитектуры безопасности Грузии, и это будет как в направлении воздушных и оборонных систем, так и в направлении морских судов. Президент Макрон выразил готовность к тому, что вопрос Грузии в политической повестке дня Франции будет поднят на весьма высокий уровень, и в ходе двусторонних диалогов с другими странами будет подчеркиваться важность безопасности Грузии», - говорится в информации, распространенной администрацией грузинского президента.



Георгий Маргвелашвили пригласил Эммануэля Макрона в Грузию.















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