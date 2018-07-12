Новое расширение НАТО должно стать ответом на политику России - президент Грузии

12.07.2018 18:35 В рамках саммита НАТО в Брюсселе президент Грузии присутствовал на встрече НАТО-Грузии-Украины, и обратился с речью к мировым лидерам на встрече на уровне глав государств-членов альянса.



По информации пресс-службы администрации президента Грузии, Георгий Маргвелашвили говорил о прогрессе, достигнутом Грузией по сегодняшний день в процессе евроатлантической интеграции. Президент отметил, что Грузия, которая 16 лет назад сделала заявку о стремлении в НАТО, является значительным контрибутором общемировой безопасности, и ее прогресс за этот период впечатляющий, она сформировалась как примерное государство для всех стран.



"Сегодня Грузия является совместимым с НАТО, ответственным партнером, который полностью разделяет ценности и ответственности НАТО, активно участвует в международных миссиях, и соответственно готовится к вступлению"- заявил Георгий Маргвелашвили.



Президент Грузии особо заострил внимание на роль Грузии в черноморском регионе, и конкретно на значение региона в евроатлантической безопасности, то какие возможности открывает Грузия для сотрудничества, и почему защищенность Грузии является значимой для НАТО.



Георгий Маргвелашвили детально говорил о российской политике аннексии, и положении в оккупированных регионах Грузии. Президент отметил, что Украина является продолжением оккупации Грузии, поскольку в результате агрессивных действий России, оставленных без ответа, мы на сегодня еще более остро получили эту проблему.



"Это единая политика, которую осуществляет Россия против молодых демократий, на что необходимо дать ответ, и этим ответом должно быть новое расширение НАТО, и изменение этой конфронтационной парадигмы. По существующему на сегодня положению у Грузии есть все практические инструменты для того, чтобы подготовится к членству. Грузия готова к тому, чтобы перейти на следующий этап сотрудничества с НАТО, открыта, и готова к политическому диалогу"- заявил Георгий Маргвелашвили.

















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