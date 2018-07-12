Трамп: Представители Грузии произвели хорошее впечатление на всех участников саммита НАТО

12.07.2018 19:32 Представители Грузии произвели хорошее впечатление на всех участников саммита НАТО – так ответил президент США Дональд Трамп на вопрос журналиста телекомпании "Палитраньюс" о том, требуется ли Грузии большая поддержка НАТО, и будет ли говорить Трамп о Грузии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.



По словам Трампа, в Брюсселе находилась делегация Грузии, и она произвела очень хорошее впечатление.



"Мы заслушали их. В связи с Грузией сложилась сложная ситуация, но они произвели хорошее впечатление на всех присутствующих"- отметил Дональд Трамп.



По его же заявлению, "Грузия не станет сейчас членом НАТО, но такая возможность появится".



Дональд Трамп не говорил пространно о вступлении Грузии в альянс, и ограничился только этим ответом.

















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