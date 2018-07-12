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Трамп: Представители Грузии произвели хорошее впечатление на всех участников саммита НАТО


12.07.2018   19:32
Представители Грузии произвели хорошее впечатление на всех участников саммита НАТО – так ответил президент США Дональд Трамп на вопрос журналиста телекомпании "Палитраньюс" о том, требуется ли Грузии большая поддержка НАТО, и будет ли говорить Трамп о Грузии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Трампа, в Брюсселе находилась делегация Грузии, и она произвела очень хорошее впечатление.

"Мы заслушали их. В связи с Грузией сложилась сложная ситуация, но они произвели хорошее впечатление на всех присутствующих"- отметил Дональд Трамп.

По его же заявлению, "Грузия не станет сейчас членом НАТО, но такая возможность появится".

Дональд Трамп не говорил пространно о вступлении Грузии в альянс, и ограничился только этим ответом.







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