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Трамп: Представители Грузии произвели хорошее впечатление на всех участников саммита НАТО
12.07.2018 19:32
Представители Грузии произвели хорошее впечатление на всех участников саммита НАТО – так ответил президент США Дональд Трамп на вопрос журналиста телекомпании "Палитраньюс" о том, требуется ли Грузии большая поддержка НАТО, и будет ли говорить Трамп о Грузии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Трампа, в Брюсселе находилась делегация Грузии, и она произвела очень хорошее впечатление.
"Мы заслушали их. В связи с Грузией сложилась сложная ситуация, но они произвели хорошее впечатление на всех присутствующих"- отметил Дональд Трамп.
По его же заявлению, "Грузия не станет сейчас членом НАТО, но такая возможность появится".
Дональд Трамп не говорил пространно о вступлении Грузии в альянс, и ограничился только этим ответом.
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