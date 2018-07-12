Капанадзе: Мы видим осязаемого прогресса на пути интеграции в НАТО нет

12.07.2018 19:33 К сожалению, мы видим, что в последние годы осязаемого прогресса на пути интеграции в НАТО нет - заявил член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе в беседе о саммите НАТО.



"С одной стороны, разумеется, поддержка высокого уровня со стороны саммита НАТО это хорошо, но, к сожалению, мы видим, что в последние годы осязаемого прогресса на пути интеграции в НАТО нет. Статус, который получила Грузия как страна-кандидат, вновь сохраняется, и прогресса не видно, в том числе ни с точки зрения получения ПДЧ, ни в другом контексте с точки зрения ускорения интеграции.



Это обусловлено многими факторами, в том числе тем, что мы, к сожалению, не видим усилия на высоком уровне со стороны правительства, чтобы тему интеграции Грузии в НАТО продвинули вперед, и второе - это взаимоисключающие послания, которые нам часто приходилось слышать в последние годы. Например, мы не хотим ПДЧ, и хотим вступить без ПДЧ"- заявил Серги Капанадзе.



В декларации саммита НАТО сказано, что по-прежнему подтверждают решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО. В декларации также сказано, что неотделимой частью вступления Грузии в НАТО будет ПДЧ.

















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