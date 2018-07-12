Хухашвили: Власть сделала оппозиции подарок по имени Тея Цулукиани

12.07.2018 20:03 Можно сказать, что оставив Цулукиани в кабинете министров, власть сделала подарок оппозиции - так в беседе с "2020NEWS" политолог Гия Хухашвили отозвался на то, что в новом кабинете министров на посту министра по-прежнему остается Тея Цулукиани.



Хухашвили считает, что этим шагом власть сама себе нанесла повреждение. По его же словам, все шаги будут безуспешными, если у общества не будет доверия к системе правосудия.



"Я не могу комментировать, не отпустили, или не смогли ее отпустить. Данность такая, что, по мнению общества, это скомпрометированная личность, она связана со многими неудачами в системе правосудия. В суде мы получили коллективные Мурусидзе. В прокуратуре колебания в несколько этапов, мы проиграли несколько дел в международных судах, все это было связано именно с ее персоной. То, что оставили Цулукиани, первым делом вредит власти, поскольку вызывает скептицизм в обществе. Фактически можно сказать, что оставив Цулукиани на должности, власть сделала оппозиции подарок.



Стоит сожаления, когда власть принимает такое некомфортное для нее политическое решение. Это может поставить под сомнение и другие вещи. Если доверие к системе правосудия не увеличится, все будет безуспешно. В том числе в экономике и социальной сфере"- заявил Гия Хухашвили.



Напомним, сегодня премьер-министр представил новый состав правительства, в котором есть и новые лица. С сегодняшнего дня пост министра экономики займет Георгий Кобулия, министра финансов - Вано Мачавариани, а на пост министра образования, науки, культуры, и спорта представили Михаила Батиашвили.

















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