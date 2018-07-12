Залкалиани: Назревает время, когда Грузия обязательно станет членом НАТО

12.07.2018 20:52 Назревает время, когда Грузия обязательно станет членом НАТО - заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя заявление президента США Дональда Трампа.



По словам Залкалиани, все страны-партнеры НАТО единогласно признают, что Грузия обязательно вступит в НАТО. Однако, по его же словам, определенное количество членов не может договориться в связи со сроками, когда это должно произойти.



"Бесспорно, все страны-партнеры НАТО единогласно признают, что Грузия обязательно станет членом НАТО. Это было решение, принятое еще 10 лет назад в Бухаресте, которое еще раз подтвердилось сегодня. Было сказано, что Грузия обязательно станет членом НАТО. У нас была очень интенсивная дискуссия в формате высшего уровня, в котором приняли участие главы государств - членов НАТО. Очень позитивно оценили прогресс, которого достигла страна на пути вступления в НАТО, но факт, что некоторое количество членов не сходится в связи со сроками, когда это должно произойти. По факту, что Грузия станет членом НАТО, есть полный консенсус.



Кроме того, следует отметить, что до того срока когда Грузия присоединится к североатлантическому альянсу, страны-члены заботятся, чтобы Грузия усилилась в контексте безопасности обороны, и вносят в это значительный вклад. Грузия не только от саммита до саммита, но и ежедневно усиливает свою оборону и безопасность. За это мы благодарны нашим партнерам, которые вносят вклад. Этим процессом в некотором роде назревает время, когда Грузия обязательно станет членом НАТО. Наши партнеры помогают нам в усилении нашей обороноспособности, процесс идет вперед для того, чтобы, когда наступит время, Грузия была совершенно готова к этому"- заявил Давид Залкалиани.



К информации, президент США Дональд Трамп на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Грузия не станет сейчас членом НАТО, но по его же словам, такая возможность появится. Кроме того, Трамп отметил, что представители Грузии произвели хорошее впечатление на всех участников саммита НАТО.

















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