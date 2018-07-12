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Парламент заслушает и утвердит обновленный состав правительства в течение двух дней
12.07.2018 21:13
Парламент Грузии рассмотрит и утвердит обновленный состав правительства и правительственную программу в течение двух дней. Бюро парламента уже представлен кабинет министров в новой структуре и новом составе.
По решению бюро, завтра пройдут слушания министров в формате объединенного заседания комитетов, парламентских фракций, большинства и меньшинства. 14 июля же, парламент проведет внеочередное заседание, на котором правительство предстанет для получения доверия.
В обновленном правительстве три новых министра: на пост министра образования и науки представлен Михаил Батиашвили; на пост министра финансов – Иване Мачавариани; на пост министра экономики – Георгий Кобулия.
Что касается других руководителей министерств, посты сохраняют за собой действующие министры.
В новой структуре правительства будет 10 министров и 1 аппарат государственного министра.
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