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Парламент заслушает и утвердит обновленный состав правительства в течение двух дней


12.07.2018   21:13
Парламент Грузии рассмотрит и утвердит обновленный состав правительства и правительственную программу в течение двух дней. Бюро парламента уже представлен кабинет министров в новой структуре и новом составе.

По решению бюро, завтра пройдут слушания министров в формате объединенного заседания комитетов, парламентских фракций, большинства и меньшинства. 14 июля же, парламент проведет внеочередное заседание, на котором правительство предстанет для получения доверия.

В обновленном правительстве три новых министра: на пост министра образования и науки представлен Михаил Батиашвили; на пост министра финансов – Иване Мачавариани; на пост министра экономики – Георгий Кобулия.

Что касается других руководителей министерств, посты сохраняют за собой действующие министры.
В новой структуре правительства будет 10 министров и 1 аппарат государственного министра.






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