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Стало известно, где будут работать бывшие члены Кабмина


12.07.2018   21:17
Министры, которые не попали в состав нового правительства, по-прежнему будут работать во властной команде.

По информации "Imedinews", бывший министр образования Михаил Чхенкели займет пост советника премьера по вопросам образования. Бывший министр культуры Михаил Гиоргадзе будет заместителем министра образования, науки, культуры и спорта, и будет координировать сферу культуры.

Что касается бывшего министра по делам беженцев и расселения Созара Субари, для него в администрации правительства создается новый департамент, координирующий работу губернаторов. В частности планируется выделить из Министерства регионального развития и инфраструктуры часть координации самоуправлений, и перенос этой функции в администрацию правительства.

Что касается бывшего министра исполнения наказания, премьер-министр уже сказал, что Каха Кахишвили возглавит администрацию правительства.







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