Маргвелашвили: Встреча с президентом США была впечатляющей

12.07.2018 21:34 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пишет в социальной сети «Twitter» о встрече с американским коллегой Дональдом Трампом и итогах саммита НАТО.



«Меня впечатлила встреча с Президентом Соединенных Штатов. Все согласились, что каждый своим вкладом должны усилить НАТО. Грузия остается ответственным партнером альянса», — пишет Маргвелашвили.















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