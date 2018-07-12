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Маргвелашвили: Встреча с президентом США была впечатляющей
12.07.2018 21:34
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пишет в социальной сети «Twitter» о встрече с американским коллегой Дональдом Трампом и итогах саммита НАТО.
«Меня впечатлила встреча с Президентом Соединенных Штатов. Все согласились, что каждый своим вкладом должны усилить НАТО. Грузия остается ответственным партнером альянса», — пишет Маргвелашвили.
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