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Маргвелашвили: Встреча с президентом США была впечатляющей


12.07.2018   21:34
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пишет в социальной сети «Twitter» о встрече с американским коллегой Дональдом Трампом и итогах саммита НАТО.

«Меня впечатлила встреча с Президентом Соединенных Штатов. Все согласились, что каждый своим вкладом должны усилить НАТО. Грузия остается ответственным партнером альянса», — пишет Маргвелашвили.






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