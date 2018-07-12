Маргвелашвили: У нас уже есть техническая часть MAP, остается только политическая часть

12.07.2018 21:45 У нас уже есть техническая часть Плана действий по членству в НАТО (MAP). Остается только политическая часть, но это должны сделать уже не мы, на это нужно согласие государств-членов», — сказал Георгий Маргвелашвили в интервью Первому каналу.



«Этот механизм часто нагружался многими техническими процессами и процедурами. У Грузии уже есть все эти технические механизмы. Значительная часть Плана действий по членству, которая предполагает процесс реформ и приведение страны к конечной цели, уже начата. Однако, остается часть политического консенсуса. Это политическое решение всех стран о том, что наиболее развитая страна-аспирант будет принята в НАТО. Когда мы говорим о теме MAP и Грузии, то можем сказать, что у нас уже есть техническая часть Плана действий по членству. Остается только политическая часть. Это уже не то что должны сделать мы — это консенсус стран-членов», — пояснил Георгий Маргвелашвили.















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