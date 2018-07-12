Прокуратура Грузии допросила известного в мире оперного певца

12.07.2018 22:39 Всемирно известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе остался недоволен допросом в Тбилисском городском суде и считает несправедливым возбуждение уголовного дела против его благотворительного фонда.



Прокуратура возбудила уголовное дело в связи фондом «Иавнана» («Колыбельная») в сентябре 2017 года после обращения неправительственной организации «Ассоциация молодых бизнесменов и финансистов».



Поводом для обращения стал фильм «Совесть, убаюканная «Колыбельной», который вышел в эфир проправительственного интернет-телеканала POS TV. Авторы фильма утверждают, что руководство фонда присваивает большую часть пожертвований.



«Следствие расследует дело, которого не существует. Если я раньше просил как можно скорее закончить это дело, то сегодня я заявил своему прокурору и следователю: «Спешить некуда, вы уже нанесли ущерб Фонду как только могли». Если это расследование проводят в отношении меня, то, как видно, вся Грузия осталась без хозяина, потому что в Грузии уже никто не защищен. Я обещаю, что доведу это до конца, приведу международных экспертов, сделаем здесь заключение, и искореним эту несправедливость», — сказал Бурчуладзе журналистам после завершения допроса.



Паату Бурчуладзе уже во второй раз допросили в Тбилисском суде в присутствии судьи-магистрата. Дело в том, что оперный певец отказывается давать показания один в прокуратуре. Из-за этого прокуратуре пришлось допрашивать его в суде.



«Во время следствия возникли определенные вопросы по целесообразности распределения денег фонда «Иавнана». Опрошены сотни свидетелей. Сегодня исходя из интересов следствия эти вопросы, как президенту фонда, были заданы господину Паате Бурчуладзе», — сказала журналистам прокурор дела Майя Джваршеишвили.



Международный благотворительный фонд «Иавнана» основан в 2004 году. Как отмечается на сайте фонда, полученные доходы полностью идут на помощь детям, лишенным родительской опеки. За деятельность в сфере благотворительности ООН в 2006 году присвоила Паате Бурчуладзе звание Посла доброй воли организации.



В 2016 году, перед парламентскими выборами в Грузии, Паата Бурчуладзе покинул пост исполнительного директора фонда «Иавнана». Он основал свою партию «Государство для народа» и в коалиции с партиями «Новые правые» и «Гражданская платформа – Новая Грузия» в октябре принял участие в парламентских выборах. Несмотря на огромную личную популярность Пааты Бурчуладзе, избирательный блок, в который входила его партия, не смог преодолеть на выборах 5-процентный барьер и набрал 3,2% голосов избирателей. После этого Бурчуладзе ушел из политики и вернулся к карьере оперного певца за границей.















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