|
|
Бывший премьер Турции стал спикером парламента страны
12.07.2018 23:23
Экс-премьер Турции Бинали Йылдырым избран спикером парламента Турции, сообщает в четверг агентство "Анадолу".
Газета "Дейли сабах" отмечает, спикер парламента в Турции является "вторым по степени важности государственным чиновником".
Выборы спикера проводились тайным голосованием в три этапа.
На первом этапе, по данным газеты "Дейли сабах", Б. Йылдырым, кандидат от правящей Партии справедливости и развития, получил 331 голос в 600-местном парламенте. Кандидат от Республиканской народной партии Эрдоган Топрак набрал 134 голоса, кандидат от Демократической партии народов Мерал Даныш Бешташ получила 65 голосов, кандидат от "Хорошей партии" Хайреттин Нухоглу - 43 голоса, а кандидат от "Партии счастья" Джихангрир Ислам - четыре голоса. Еще четыре голоса были признаны недействительными.
Во втором раунде голосования Б. Йылдырым получил 336 голосов, а его оппонент Э.Топрак - 131 голос. В третьем раунде Б. Йылдырым получил 335 голосов из 301 необходимого для того, чтобы получить позицию спикера парламента.
Б. Йылдырым был премьер-министром Турции с мая 2016 года по июль 2018 года.
Должность премьера в Турции была упразднена после перехода Турции с парламентской на президентскую систему правления.
Прежде спикером парламента Турции был Исмаил Кахраман.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна