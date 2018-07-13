Цихелашвили: Политика Грузии не направлена против кого-либо

13.07.2018 11:23 Грузия своей мирной политикой подтверждает, что эта политика не направлена против кого-либо, — об этом министр во вопросам примирения и гражданского равенства Кевеван Цихелашвили заявила комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что «вступления Грузии в НАТО будет иметь свои последствия».



«В этих подходах нет ничего нового и очень жаль, так как Грузия своей политикой в течение последний лет, в том числе и мирной политикой, ее курсом развития подтверждает, что является страной, политика которой не направлена против кого-либо.



Наша европейская и евроатлантическая интеграция — не только для того, чтобы у нашей страны была возможность беспрепятственного развития, безопасная среда, возможность строительства демократических институтов и экономическое благополучие. Поэтому очень важно, что верностью этому направлению мы подтверждаем, что являемся надежным партнером западных партнеров в регионе и ход в этом направлении продолжим и в будущем», — заявила Цихелашвили.















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