Каладзе выступил за ограничение ввоза автомобилей и топлива низких стандартов

13.07.2018 11:25 В Грузию должен ввозиться дизель как можно более высокого качества, и должен быть ограничен и ввоз автомобилей низких стандартов, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании правительства столицы.



Пр его словам, часто идут разговоры о том, чтобы сделать все для улучшения положения с точки зрения экологии.



«Хочу откликнуться на заявление премьер-министра о том, что обязательны определенные изменения в отношении топлива, т.е. нужно повысить качество, что приветствуется. Думаю, эти изменения нужно осуществить как можно скорее, чтобы в Грузию поступало топливо высокого качества. Особенно, речь идет о дизеле», — заявил Каладзе.



Вместе с тем, по его словам, нужно ограничить ввоз автомобилей низких стандартов, и поощрять ввоз новых автомобилей.



«На электромобили сняты абсолютно все ограничения для того, чтобы ввозилось как можно больше электромобилей. Определенные льготы есть и на гибриды. Однако, пока поступают старые гибридные автомобили, которые, думаю, также являются серьезной проблемой для окружающей среды», — заявил Каладзе.















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