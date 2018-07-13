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Обновленный состав правительства встречается с председателем парламента
13.07.2018 11:42
Обновленный состав правительства встречается с председателем парламента Ираклием Кобахидзе. В парламенте уже народится премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Парламент приступит к рассмотрению нового состава правительства и правительственной программы «Свобода, быстрое развитие и благополучие» с 10:00.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал обновленный состав правительства, в котором три новых лица – министром образования, науки, культуры и спорта представлен Михаил Батиашвили, министром экономики и устойчивого развития – Георгий Кобулия, министром финансов – Иванэ Мачавариани.
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