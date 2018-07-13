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Кахишвили исключает выдвижение его кандидатуры на пост президента
13.07.2018 12:02
Бывший министр по исполнению наказаний, глава администрации правительства Грузии Каха Кахишвили отрицает, что может быть назван кандидатом в президенты.
Как заявил Кахишвили в эфире «ТВ Пирвели», такого предложения и не было, и даже если оно будет, он не хочет быть президентом.
«На 100% исключаю, что моя кандидатура будет выдвинута на президентство. У меня нет такого желания, так как я не люблю активную политическую должность. Предложения в связи с этим и не было», - пояснил Каха Кахишвили.
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