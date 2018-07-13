«Проблему создало неясное отношение со стороны Грузии» - оппозиция о результатам саммита НАТО

13.07.2018 12:29 Первый саммит в течение последних 10 лет, который закончился без особого предложения - так отнеслась оппозиция к результатам саммита НАТО.



В "Национальном движении" говорят, что после Бухарестского саммита в обществе появились некоторые ожидания, но в течение последних 10 лет процесс стоит на месте.



"Совершенно непонятно, почему заявляли действующие, или бывшие должностные лица власти, что Грузии не нужен ПДЧ. Почему эти люди не поняли простую истину, что эта организация является альянсом, основанным на англосакском правовом мышлении, причем в 1999 году на Вашингтонском саммите организация приняла решение, что членом организации не может стать ни одна суверенная страна, если она не пройдет этап ПДЧ. Это было подтверждено на предпоследнем саммите в Варшаве, и сегодня еще раз повторили нам. Поэтому не следует ждать чуда. Чудо не произойдет. То, что можно было сделать, наш кабинет сделал. После этого мы ни на шаг не продвинулись вперед, не считая всеобъемлющего пакета, являющегося чрезвычайно позитивным, и где есть много элементов ПДЧ. Но мы не можем назвать его кардинально качественным прыжком"- заявил Григол Вашадзе.



Другая оппозиционная партия "Европейская Грузия" призывает власть определиться, каким путем Грузия хочет вступить в НАТО, с ПДЧ, или без него. По словам Серги Капанадзе, именно после этого правительство должно сделать действенные шаги.



"Проблему создало неопределенное отношение со стороны Грузии. Мы в разное время слышали, что то хотим ПДЧ, то уже не хотим ПДЧ, и без него можно стать членом организации. На мой взгляд, это неправильная коммуникация, что в том числе обусловило результат, который мы имеем сегодня. Если Грузия хочет стать членом НАТО без ПДЧ, то должна бороться за это. Если хочет стать членом посредством ПДЧ, тогда должна ориентироваться на это конкретное послание. И эти два взаимоисключающих послания, к сожалению, часто раздаются вместе, в том числе это видно и в этой декларации"- заявил Серги Капанадзе.



Сегодня закончился саммит НАТО. В отношении Грузии вновь прозвучало обещание, что страна станет членом НАТО, но ничего не было сказано в связи с присвоением Грузии в ближайшее время Плана действия членства.

















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