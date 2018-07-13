Как вы собираетесь убедить скептиков, что двери НАТО по-прежнему открыты для Грузии? - вопрос президенту

13.07.2018 13:47 На дискуссии в Брюсселе с участием президентов Грузии и Украины вопрос представителя "Рустави 2" в связи с вступлением Грузии в НАТО касался российской пропаганды.



Вопрос заместителя генерального директора вещательной компании "Рустави 2" Нино Накашидзе коснулся такого распространения информации в результате российской пропаганды, когда, несмотря на стремление Грузии в НАТО, мало кто верит во вступление в альянс.



"Мой вопрос касается российской пропаганды, насаждающей мнение, что чтобы мы ни делали, как бы мы не удовлетворяли стандарты НАТО, нас в альянс не примут. Господин президент, как вы намерены убедить скептиков, что двери НАТО по-прежнему открыты для Грузии"- обратилась с вопросом Нино Накашидзе к президенту Грузии.



В ответ на этот вопрос Георгий Маргвелашвили отметил, что у Грузии есть много сторонников в североатлантическом альянсе.



"У нас есть сильный аргумент о евроатлантическом стремлении Грузии. Есть прекрасный пример, наши друзья сегодня являются членами НАТО и Евросоюза. Они тоже прошли долгий путь, но не теряли терпения. У них не было столько сторонников в НАТО, сколько есть сегодня у Грузии. Они хотят, чтобы наша страна стала членом евроатлантической структуры"- заявил Маргвелашвили.



Нино Накашидзе поблагодарила президента Грузии за поддержку свободного слова и медиа плюрализма, и напомнила участникам дискуссии, что "Рустави 2" давно испытывает давление со стороны власти, а Страсбургский суд принял беспрецедентное решение, и остановил вердикт Верховного суда.

















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