Новый министр образования намерен продвигать концепцию цифровой школы

13.07.2018 14:34 «Одним из направлений является концепция цифровой школы, на чем будет сделан важный акцент», — заявил кандидат на пост министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили.



По словам Михаила Батиашвили, концепция цифровой школы подразумевает использование всех видов электронных и технологических устройств и средств, где будут собраны образовательные программы, а также разные информационные источники знаний, в том числе текстовые материалы, видеоматериалы, и т. д.



«Если мы хотим быстро принять меры, ориентированные на результат, то одним из важнейших факторов должны стать технологии. Концепция цифровой школы должна быть концепцией идеальной школы, которая будет доступна любому человеку», — сказал Батиашвили.















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