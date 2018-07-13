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Квирикашвили не желает говорить о политике - «Я завершил публичную активность»
13.07.2018 14:55
Я неоднократно говорил, что завершил публичную активность, - об этом заявил журналистам бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, побывавший в храме Светицховели в связи с днем святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов Христовых.
Журналисты попросили Квирикашвили дать оценку представленной премьером Мамукой Бахтадзе экономической команде, а также поинтересовались, продолжит ли бывший глава правительства публичную активность.
«О какой политике речь, я приехал сюда на праздник. Других комментариев не делаю. Я неоднократно говорил, что завершил публичную активность», - сказал Георгий Квирикашвили.
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