Пашинян отказался от финансовой поддержки Евросоюза

13.07.2018 16:27 Армения не нуждается в финансовой поддержке со стороны Европейского Союза: в стране есть бывалые коррупционеры, которых можно потрясти и получить кругленькую сумму на нужды страны. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Политические процессы, происходящие в Армении, не зависят от материальной поддержки, в том числе Европейского Союза, добавил он.



"Я считаю, что мы довольно эффективно боремся с коррупцией в стране. Когда один европейский чиновник сказал, что в рамках одной программы они готовы выделить сумму Армении, я в ответ назвал имя известного коррупционера и сказал: "если хорошенько его потрясем, то из его карманов эта сумма выпадет", — рассказал глава правительства.



Сумму, которую предлагали европейские коллеги Армении, Пашинян предложил оставить при себе — авось пригодится на "черный день".



"У нас есть довольно крупный коррупционер. И не один. Мы этот шанс не упустим никогда, возврата к тому, что было прежде не будет", — добавил премьер.



Изменения, которые произошли в Армении, не будут превращаться в предмет политического торга, подчеркнул Пашинян.



По его словам, власти Армении борются против коррупции не потому, что этого хочет Евросоюз, а по требованию армянского народа.



Как отметил премьер, он периодически задает коллегам актуальный вопрос: что стало с миллионами евро, которые направлялись на борьбу с коррупцией в нашей стране последние 20 лет, и насколько это было эффективным?



"Не буду скрывать, недавно один из представителей Евросоюза сказал мне: "как так получилось, что в Армении такое количество скрытой коррупции?". На что я ему ответил: "простите, но только издеваться над нами не нужно. Вы прекрасно знали о коррупции и обо всем остальном". Но видимо у Евросоюза были свои геополитические представления, расчеты", — подчеркнул глава армянского правительства.



Зачастую представители ЕС не обращали внимания на порочные процессы, которые происходили в Армении, на процветающую коррупцию. Им, по словам Пашиняна, казалось, что такой подход принесет геополитические привилегии.



Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян находился с двухденевным рабочим визитом в Брюсселе. В бельгийской столице глава армянского правительства принял участие и выступил с речью на встрече руководителей государств-участников миротворческой операции НАТО в Афганистане, встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель, своим канадским коллегой Джастином Трюдо, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Дональдом Трампом, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и прочими чиновниками, сообщает Спутник.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

