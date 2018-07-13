«В этих подходах нет ничего нового» - Цихелашвили о заявлении Марии Захаровой

13.07.2018 16:35 «В этих подходах нет ничего нового» – так кандидат в государственные министры по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили отозвалась на заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой в связи с возможным вступлением Грузии в НАТО.



По ее же словам, Грузия в последние годы подтверждает, что ни курс развития, ни политика в каком-либо направлении не направлены против кого-либо.



"Наша европейская и евроатлантическая интеграция служит лишь тому, чтобы у нашей страны была возможность беспрепятственного развития, безопасная среда, возможность строить демократические институты, и экономическое благополучие"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за вступлением Грузии в НАТО последуют свои результаты.



"Объединение в НАТО стран, которые не являются членами НАТО, невозможно чтобы не повлияли на общую картину, и обстановку безопасности европейского континента, и разумеется, будут свои результаты. Это не касается только Грузии"- заявила Мария Захарова.

















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