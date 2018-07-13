|
|
«В этих подходах нет ничего нового» - Цихелашвили о заявлении Марии Захаровой
13.07.2018 16:35
«В этих подходах нет ничего нового» – так кандидат в государственные министры по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили отозвалась на заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой в связи с возможным вступлением Грузии в НАТО.
По ее же словам, Грузия в последние годы подтверждает, что ни курс развития, ни политика в каком-либо направлении не направлены против кого-либо.
"Наша европейская и евроатлантическая интеграция служит лишь тому, чтобы у нашей страны была возможность беспрепятственного развития, безопасная среда, возможность строить демократические институты, и экономическое благополучие"- заявила Кетеван Цихелашвили.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за вступлением Грузии в НАТО последуют свои результаты.
"Объединение в НАТО стран, которые не являются членами НАТО, невозможно чтобы не повлияли на общую картину, и обстановку безопасности европейского континента, и разумеется, будут свои результаты. Это не касается только Грузии"- заявила Мария Захарова.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна