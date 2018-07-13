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Залкалиани: Все ожидания в связи с саммитом НАТО достигнуты
13.07.2018 16:57
По оценке кандидата на пост главы МИД Грузии Давида Залкалиани, все ожидания в связи с брюссельским саммитом НАТО «достигнуты». Об этом Залкалиани заявил на объединенном заседании парламентских комитетов.
«Этот саммит проходил на фоне очень серьезных геополитических вызовов... Несмотря на серьезные проблемы, существующие в ареале НАТО, нам удалось достичь того, что все имевшиеся ожидания, думаю, достигнуты», - заявил Залкалиани.
По его словам, со стороны некоторых экспертов он услышал, что Грузия ничего не достигла, и это был худший саммит в истории Грузии-НАТО, но «это не так».
«…Мы нигде не говорили, и мы не создали ложных ожиданий, что Грузия получит документ, в котором будет говориться об интеграции в НАТО без Плана действий по членству. Вы не увидите ни одного заявления представителя властей, ни одной записи, где с нашей стороны было создано это высокое ожидание. Исходя из этого, то, что мы обещали, честно исполнено. Запись, касающаяся процесса интеграции, очень ясна. Поэтому наши ожидания в связи с саммитом НАТО и данное обещание были выполнены, и в будущем мы также очень активно продолжим деятельность в этом направлении», - заявил Залкалиани.
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