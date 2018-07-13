В МВД Грузии вводится новое правило приема на работу - оплачиваемая стажировка

13.07.2018 17:21 Кандидат в министры внутренних дел Грузии Георгий Гахария на заседании объединенных парламентских комитетов говорил о реформах в МВД и подчеркнул изменения в правилах приема на работу.



Как отметил Георгий Гахария, каждый гражданин Грузии, который сдаст тестирование МДВ, по завершении курса будет проходить оплачиваемую стажировку и обучение в академии.



«Также хочу подчеркнуть функцию Академии МВД. Вы знаете, что в этом направлении мы сделали несколько шагов – первое что мы сделали, это то, что в Академии МВД больше не будет компонента высшего образования и она полностью станет учреждением профессионального образования. Кроме того, как вы знаете, мы уже сделали шаг и сказали, что единственным путем попасть в систему будет оплачиваемая стажировка и Академия МВД. Это означает, что после прохождения базовых курсов, каждый гражданин Грузии, который будет отобран в результате тестирования МВД, — период его стажировки и обучения в академии будет оплачиваемым. В течение первых трех месяцев базовых курсов он будет получать 50% от штатного оклада, а в 9-месячный испытательный период — полный оклад и это будет тот институциональный процесс, с помощью которого каждый человек сможет попасть в министерство внутренних дел», — заявил Георгий Гахария.



По его словам, 13 200 полицейским уже увеличили зарплаты, и процесс продолжится и в будущем.















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